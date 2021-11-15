Masumlar Apartmanı'nın Esra'sından Aslıhan Gürbüz'e gönderme!

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanına, Han ve Ceylan'ın yıllar sonra karşılaştığı an damga vurdu. Diziye sezon finalinde veda eden İnci karakterinin yakın arkadaşına hayat veren güzel oyuncu Esra Ruşan, Aslıhan Gürbüz'lü fragmana yaptığı yorumla şaşırttı.

ROMANTİK FRAGMANI YORUMSUZ BIRAKMADI

Aslıhan Gürbüz, dizide Han'ın İnci'den önceki aşkı Ceylan'a hayat veriyor. Birkan Sokullu ve Gürbüz'ün 47. bölüm fragmanında yer alan romantik dakikaları, sosyal medyaya damga vurdu. İzleyici, Gürbüz'ün gelmesiyle yeni bir aşk hikayesinin başladığını düşünürken; Esra Ruşan, yeni bölüm fragmanına ''Peki Esra bu işe ne diyecek? Bunu düşündünüz mü?'' yorumunu yaptı.

''FARAH'IN GİTMESİ BENİ AYRI ÜZDÜ''

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, ani vedasıyla seyirciyi üzen Farah Zeynep Abdullah hakkında konuşan Esra Ruşan, ''Farah'ın gitmesi hepimizi çok üzdü. Ama beni ayrı üzdü... Çünkü bizim ayrı bir enerjimiz vardı. Hem sahne çekerken hem de sahne dışındaki anlarımızda da birbirimize çok yüksektik ve seviyorduk. Bundan sonra Farah hep benim hayatımda olacak. Bu arada İnci karakterini de ayrı seviyordum...'' ifadelerini kullanmıştı.

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle büyük övgü toplayan güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün, Masumlar Apartmanı dizisinin düşen reytinglerine iyi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.



