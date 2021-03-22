MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. TRT 1 dizisinden üzücü haber! Ekrana veda ediyor

TRT 1 dizisinden üzücü haber! Ekrana veda ediyor

22.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de yayınlanan aile komedi dizisi Tövbeler Olsun ekranlara bu hafta veda ediyor. Tövbeler Olsun reyting yarışında geride kaldı.

TRT 1 dizisinden üzücü haber! Ekrana veda ediyor

Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Tövbeler Olsun dizisinin fişi çekildi.

Reyting mücadelesinde geride kalan dizi, bu hafta yayınlanacak 31. bölümüyle seyirciye veda edecek.

İlk bölümü 9 Ağustos 2020'de ekrana gelen dizinin yayınlanan 28. yeni bölüm fragmanıyla Tövbeler Olsun'un son bölümü 25 Mart perşembe akşamı ekrana gelecek.

TÖVBELER OLSUN'UN KONUSU

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan’a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
EDHO'da Hızır'ı şoke eden sözler: Ben Meryem değilimEDHO'da Hızır'ı şoke eden sözler: Ben Meryem değilim
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
TRT 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Diğer Haberler

Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Ahmet Kural ekrana böyle dönüyor! İşte yayın tarihi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Ceylan ve Hızır gerilimi! "Ben Meryem değilim"

EDHO'da Hızır'ı şoke eden sözler: Ben Meryem değilim

Teşkilat 4. yeni bölümden Cartel'li fragman! Teşkilat'ın gizli ekibi Berlin'de Naziler ile mücadele ediyor!

Teşkilat dizisinde Cartel sürprizi!

Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu! Teşkilat'ta gizli ekipten nefes kesen Berlin operasyonu!

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı!

Masumlar Apartmanı'na flaş transfer! Seda Akman psikolog rolüyle Masumlar Apartmanı'na katıldı

Masumlar Apartmanı'na flaş transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.