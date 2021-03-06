TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat için devasa plato

Dizinin tüm görüntülerinin tamamen gerçek dünyaya ait durmasını sağlayan 27 adet mekan bulunuyor. Bu mekanların hepsi, tüm detayları ile genel sanat yönetmeni Nilüfer Çamur yönetimindeki sanat ekibi tarafından tasarlandılar ve tüm detayları ile inşa edildiler.

Hikayede önemli yer tutan Türkiye’nin gururu İHA / SİHA’ların üretildiği fabrika da, neredeyse sanat ekibi tarafından sıfırdan inşa edildi.

‘Teşkilat’ın her biri, alanında uzman ekip üyelerinin karargahı olarak kurulan ‘sığınak’; son teknoloji ile donatılmış ofis bölümü, ülkenin kaderini değiştirecek olayların kahramanlarının huzurla uyumalarını sağlayan yatak odaları ve birbirleriyle dostluklarını pekiştirip, pek çok olaya dair fikir konuşmalarını yaptıkları yaşam alanlarından oluşuyor.

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek mekanları, Ankara’da bulunuyor…

Başkent Ankara bu büyük prodüksiyona ev sahipliği yaparken; ‘Teşkilat’ Türk televizyonlarında birçok ilke de imza atacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan; yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın, yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği, ‘Teşkilat’, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın merkez binası da ilk kez bir dizi çekimine ev sahipliği yaptı. ‘Teşkilat’ çekimlerinde kullanılmak üzere ayrıca 2 adet SİHA ve İHA üretildi.

Dizinin çekimlerinde alanının uzman isimleri görev yaptı. Trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştirilen araç takip sahnelerinde 45 sürüş uzmanı görev yaptı. Her türlü güvenlik önleminin alındığı sette, çatışma sahneleri için mermi, fünye vb. her türden ürün üzerinde detaylı bir şekilde çalışıldı.



‘Teşkilat’ın çekimlerinde ayrıca Polis Özel Harekat’a ait halen aktif görevde olan iki adet Sikorsky helikopter, yerli üretim iki Ejder zırhlı muharebe aracı, iki adet de Yörük zırhlı aracı görev yaptı. Özellikle usta pilotların kullandığı Sikorsky’ler tam anlamıyla setin yıldızı oldu. ‘Teşkilat’ın çekimlerinde ayrıca özel eğitimli Karşı Atak Timi’nin üyeleri de kamera karşısına geçti.

Teşkilat'ın oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor.



