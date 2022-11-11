TRT Belgesel sunucusu Serdar Kılıç'ın eski mesleğini duyanlar şaştı kaldı! Herkes izci sanıyordu ama...

53 yaşındaki ünlü sunucu Serdar Çelik, 2008 yılında başladığı ekran macerasını halen sürdürüyor. Doğada hayatta kalma dersleri veren başarılı sunucu, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırdı.

Serdar Kılıç'ın ailesi, 1993 Harbi'nden sonra Güney Kafkasya'dan Sivas'a göç etti. Karapapak kökenli bir ailenin oğlu olan Serdar Kılıç, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği eğitimi aldı. Kılıç, yüksek lisansını ise spor organizasyonu üzerine yaptı.

Temel dağcılık, beden eğitimi, egzersiz fizyolojisi gibi konularda kendisini geliştiren ünlü sunucu, doğayı keşfetmeyi yaşam biçimi haline getirdi.

ESKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Uzun yıllardır sunucu olarak karşımıza çıkan Serdar Kılıç, meğer şöhret olmadan önce akademisyenlik yapıyormuş.

Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Serdar Kılıç; grup dinamikleri, takım çalışması, doğa sporları ve rekreasyon yönetimi gibi alanlarda ders verdi.

2008 yılında Sky Türk'te yayınlanan İçimdeki Doğa programıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Serdar Kılıç, sonrasında NTV'ye geçiş yaptı. Burada Doğada Tek Başına programını sundu. TRT ekranlarında yayınlanan Doğadaki İnsan programıyla büyük bir çıkış yakalayan Serdar Kılıç, şimdilerde TRT Belgesel'de Ulak programını sunuyor.

Yazarlık deneyimi de bulunan Serdar Kılıç'ın 'Doğaya Dönüş' isimli bir kitabı var.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Serdar Kılıç, Sinem Kılıç'la evli. Ünlü sunucunun 'Tibet' adını verdiği bir oğlu var.



