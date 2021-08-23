TRT'den istifa etmişti! Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz yıl polemik yaşadığı Rıdvan Dilmen'in TRT Spor'da program yapmaya başlamasının ardından 11 yıldır görev yaptığı TRT'den ayrılan ünlü spiker Ersin Düzen'in yeni durağı belli oldu.

Ünlü spikerin, spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in kanala geldikten sonra istifa ettiği iddia edilmişti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

VOLE'nin kurucu ortağı Sinan Aras, sosyal medyadan Ersin Düzen'in kadroya katıldığını duyurdu. Aras, "Yeni bir başlangıç yapmak için kravatı, ceketi çıkarttı ve artık daha rahat. Aramıza hoşgeldin @ersinduzen" paylaşımıyla haberi duyurdu.



