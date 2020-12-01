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TRT'den yeni dizi! Başrolde Ahmet Kural var

01.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
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TRT'den yeni dizi! Başrolde Ahmet Kural var

Ünlü oyuncular Ahmet Kural ile Serkan Çayoğlu, yeni dizi projesinde bir araya geliyor.

TMC Film'in TRT için çekeceği "Kıbrıs" dizisinin hazırlıkları sürüyor. 60'ar dakikadan 26 bölüm olarak tasarlanan dizinin senaryosu iki güçlü kalem Emre Özdür ile Başar Başaran imzası taşıyor.

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Çekimlerine ocak ayının ikinci yarısı başlanması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturacak. Kıbrıs'ın yaz, kış ve bahar olmak üzere 3 mevsiminde geçecek olan dizinin başrolü için 2 flaş isimle anlaşıldı.

Son olarak Yeni Hayat dizisinde başrol oynayan Serkan Çayoğlu ile Ahmet Kural diziyle anlaştı.

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