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  4. TRT dizisi Teşkilat'a Deniz Baysal yerine kim gelecek? İşte merak edilen rol

TRT dizisi Teşkilat'a Deniz Baysal yerine kim gelecek? İşte merak edilen rol

13.08.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Baysal’ın hayat verdiği Zehra karakterinin ayrılmasının ardından Teşkilat dizisinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusu oldu. Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu dizi için yeni başrolün karakteri belli oldu.

Teşkilat dizisinin dördüncü sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ethem Özışık’ın yazdığı TRT1’in Tims&B imzalı dizinin son bölümünde patlama yaşanmıştı. Her sezon sonunda olduğu gibi kimin diziye devam edip kimin etmeyeceği konuşulurken projenin başından beri ekipte yer alan başrol oyuncusu Deniz Baysal ayrılmıştı.

“Teşkilat”ın yeni başrol kadın yıldızı henüz belli olmadı. Çok sayıda isimle görüşülüyor.

OYUNCU BELLİ DEĞİL AMA...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerden sızan bilgiye göre TRT’nin fenomen dizisinin yeni başrolünün karakter adı Canan olacak.

Dış İşleri’nde üst düzey bir bürokrat olan Canan, diziye kardeşi Cihangir, babası Çetin’le beraber diziye katılıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin ve Ebru Nil Aydın’ın devam ettiği diziye başka yeni karakterler de katılacak.

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