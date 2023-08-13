TRT dizisi Teşkilat'a Deniz Baysal yerine kim gelecek? İşte merak edilen rol

Teşkilat dizisinin dördüncü sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ethem Özışık’ın yazdığı TRT1’in Tims&B imzalı dizinin son bölümünde patlama yaşanmıştı. Her sezon sonunda olduğu gibi kimin diziye devam edip kimin etmeyeceği konuşulurken projenin başından beri ekipte yer alan başrol oyuncusu Deniz Baysal ayrılmıştı.

“Teşkilat”ın yeni başrol kadın yıldızı henüz belli olmadı. Çok sayıda isimle görüşülüyor.

OYUNCU BELLİ DEĞİL AMA...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerden sızan bilgiye göre TRT’nin fenomen dizisinin yeni başrolünün karakter adı Canan olacak.

Dış İşleri’nde üst düzey bir bürokrat olan Canan, diziye kardeşi Cihangir, babası Çetin’le beraber diziye katılıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin ve Ebru Nil Aydın’ın devam ettiği diziye başka yeni karakterler de katılacak.

