TRT'nin reyting rekortmeni dizisinde sona gelindi! Payitaht Abdülhamid ekranlara veda ediyor!

Başrollerinde Bülent İnal ve Özlem Conker'in yer aldığı başarılı yapım Payitaht Abdülhamid dizisinde bir gelişme yaşandı. TRT 1 ekranlarında 5 sezondur yüksek izlenme oranları ile izleyicinin karşısına çıkan dizinin final yapacağı öne sürüldü. Sevilen tarihi dizinin bu kararı dizinin hayranları tarafından hüsran ile karşılandı. İşte diziye ilişkin yaşanan o gelişme...
Yayın hayatına başladığı günden beri fırtınalar estiren Payitaht Abdülhamid dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Sultan Abdülhamid'in padişahlık döneminin son 13 yılını ele alan dizi, 5 sezondur izleyici karşısına çıkamaya devam ediyor. Yayınlandığı her hafta büyük izlenme oranları yakalayan dizinin final yapma kararı ise dizinin sıkı takipçilerini şaşkına çevirdi.
Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu dizinin final yapma sebebi reytinglerinin düşmesi gibi bir neden değil. YAlnızca dizide anlatılan konunun sonuna gelindiği için senaryo gereği bitmek zorunda olduğu iddia edildi. Sevilen dizinin final tarihi ise 4 Haziran Cuma günü olarak belirlendi 154. bölümü ile ekranlara veda edecek.
Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.
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