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TRT o dizinin fişini çekti! Oyuncunun diziden ayrılmasıyla apar topar final kararı verildi

30.05.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi iki sezondur TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam ediyordu. Dizi, 2020-2021 yılları arasında yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğindeydi. Dizinin başrol oyuncularından birinin diziden ayrılma kararı almasıyla beraber final yapacağı ortaya çıktı.

TRT o dizinin fişini çekti! Oyuncunun diziden ayrılmasıyla apar topar final kararı verildi

Ekranların sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu için alınan üzücü haberler ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın habeerine göre Barış Arduç'un diziden ayrılık kararından sonra Alparslan Büyük Selçuklu'nun kaderi belli oldu.

DEVAM ETMESİ PLANLANIYORDU

Barış Arduç devam etmesi planlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılma kararı almış, bu durumun dizinin kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu olmuştu.

alparslan-büyük-selçuklu

Karar çıktı ve Emre Konuk bugün ekibe dizinin final yapacağını bildirdi.

Alparslan Büyük Selçuklu

FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 61. bölümü ile ekranlara veda edecek.

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