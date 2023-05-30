TRT o dizinin fişini çekti! Oyuncunun diziden ayrılmasıyla apar topar final kararı verildi

Ekranların sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu için alınan üzücü haberler ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın habeerine göre Barış Arduç'un diziden ayrılık kararından sonra Alparslan Büyük Selçuklu'nun kaderi belli oldu.

DEVAM ETMESİ PLANLANIYORDU

Barış Arduç devam etmesi planlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılma kararı almış, bu durumun dizinin kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu olmuştu.

Karar çıktı ve Emre Konuk bugün ekibe dizinin final yapacağını bildirdi.

FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 61. bölümü ile ekranlara veda edecek.



