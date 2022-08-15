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TRT ortak yapımı filmler sinema dünyasında ilgi görüyor

15.08.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hüzün Üçgeni", "Balıklara Nasihat", "Bir Umut" ve "A Piece of Sky"ın da arasında bulunduğu TRT destekli ve ortak yapımı filmler festivallerden ödülle dönerken, TRT ortak yapımı "Pota" ve "Karagöz" de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - TRT destekli ve ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", "Balıklara Nasihat", "Bir Umut" ve "A Piece of Sky"ın da arasında bulunduğu filmler sinemaseverlerle buluştu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 28. Saraybosna Film Festivali, Ruben Östlund'un yönettiği Altın Palmiye ödüllü TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmiyle açıldı.

Açılış töreninin ardından gösterimi yapılan film büyük açık hava sineması ve Ulusal Tiyatro'da binlerce kişi tarafından izlendi.

- "A Piece of Sky" İsviçre'nin Oscar adayı seçildi

Dünya prömiyerini geçen şubat ayında Berlin Film Festivali'nin ana yarışmasında yapan ve festivalden "Özel Mansiyon Ödülü" ile ayrılan TRT destekli "A Piece of Sky" ise İsviçre'nin Oscar adayı olarak seçildi.

Michael Koch'un yönettiği, Christof Neracher'in yapımcılığını üstlendiği İsviçre-Almanya ortak yapımı film, geçen yıl 55'incisi düzenlenen ve dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan Karlovy Vary Film Festivali'nin endüstri bölümü Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki film projelerinin yarıştığı First Cut+ kategorisinde "TRT Ödülü" kazanmıştı.

- "Bir Umut" Moskova Film Festivali'nde yarışacak

Ümit Köreken'in yönettiği, Nursen Çetin Köreken'in yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı "Bir Umut" ise Moskova Film Festivali'nde yarışacak.

Türkiye-Almanya-Slovenya ortak yapımı "Bir Umut", sinema filmlerinde rol almak isteyen tiyatro oyuncusu Umut'un hikayesini ve 20 yıldır görüşmediği annesiyle bir araya gelişiyle birlikte 42 saat içinde hayatının altüst oluşunu anlatıyor.

75. Locarno Film Festivali'nin ana yarışma seçkisinde yer alan TRT ortak yapımı "Balıklara Nasihat" (Sermon to the Fish) filmi, "Yeşil Leopar WWF Özel Mansiyon" ve "Genç Jüri Ödülü"nü kazandı.

- TRT ortak yapımları sinema salonlarında

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan, sınıflar arasındaki farklılıkları basketbol üzerinden anlatan TRT ortak yapımı "Pota", 19 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Ahmet Toklu'nun ilk uzun metraj filmi olan "Pota", Antalya Film Festivali'nde "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü'nün yanı sıra İspanya, Çin ve Hindistan'da katıldığı festivallerden de ödüller kazandı.

Karakter tasarımları ve sahne düzenlemeleriyle 4 yıl süren çalışmalar sonucu beyaz perdeye aktarılan TRT ortak yapımı "Karagöz" animasyon filmi ise 26 Ağustos'ta vizyona girecek.

Yetkin Dikinciler'in Karagöz'e, Altan Erkekli'nin Hacivat'a ses verdiği, Karagöz'ün eşini Nilgün Kasapbaşoğlu, Mestan'ı Mazlum Kiper, Tuzsuz Deli Bekir'i Selçuk Kıpçak, Cazu kızını Zeynep Önen, Cazu oğlunu ise Bora Sivri seslendirdiği animasyonda, Karagöz ve Hacivat dışında 80'e yakın karakter izleyiciyle buluşacak.

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