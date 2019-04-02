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TRT spikeri Deniz Satar'ın Rap paylaşımı olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 02.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

TRT Spor spikeri Deniz Satar, yayın öncesi rap yaptığı videoyu paylaştı; güzel spikerin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

TRT Spor'da spor spikerliği yapan Deniz Satar, Instagram'dan paylaştığı videoyla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Sevilen spiker, canlı yayına hazırlanırken rejiden gelen rap müziğine eşlik etti. Yayın öncesi rap yaparak motive olan Deniz Satar o anlarını da Instagram'dan paylaştı.

Deniz Satar'ın paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı.

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DENİZ SATAR KİMDİR?

TRT Spor'da yayınlanan 'İlk Baskı' programının sunucusudur. Deniz Satar, 1987 yılında İzmir'de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Konya'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 2012 yılında mezun oldu.

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Liseden mezun olduktan sonra İzmir'de Kordon Tv'de canlı müzik programı sundu.

Deniz Satar, Konya'da okuduğu yıllarda Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin uygulama birimi olan ve aynı zamanda yerel yayın yapan Üntv'de canlı haber programı yapıp sundu. Konya'nın ulusal televizyon kanalı olan Kontv spor servisinde staj yaptığı dönemde Konya Tenis ve Dağcılık kulübünün çıkarmış olduğu spor dergisi Konkort'ta köşe yazarlığı yaptı.

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2008 yazında başlayan staj dönemi Tv8 haber merkezi, Digitürk içerik/ kreatif gibi departmanlarla sürdü. 3.sınıfta 2010 yılında ise Trt Müzik kanalında 'Şenlik Ateşi' adında festival gezi programı sundu. Mezun olacağı son yıl yurt dışında 6 aylık bir dil eğitimi aldı.

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TRT Spor spikeri Deniz Satar, Deniz Satar

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