TSB ve TOBB SAİK'ten acenteleri geleceğe hazırlayacak eğitim

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK), sigorta acentelerinin gelişimine yönelik iş birliğine imza attı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Birliği ve TOBB SAİK iş birliğiyle "Yeni Nesil Acente Eğitimleri" düzenlenecek.

Değişen ve gelişen müşteri taleplerine daha iyi çözümler sunulması, müşteri talep ve ihtiyaçlarını anlamada verinin kullanımı ve sigortacılık branşlarının ele alınacağı eğitimler, TSB'nin eğitim kurumu Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) tarafından verilecek.

Yeni Nesil Acente Eğitimleri kapsamında TSEV; otomobil, hayat, sağlık ve ferdi kaza gibi branş eğitimlere odaklanacak. TOBB ETÜ ise "Sigortacılar İçin Pazarlama Yönetimi", "Modern Tüketici ve Karar Verme Süreçleri", "Müşteriyi Anlamak İçin Veri Yönetimi", "Sigorta Acenteleri İçin Finansal Kavramlar ve Konular", "Sigorta Acenteleri İçin Yeni Dünya, Yeni Hedef Kitle ve Yeni Normallik" ile "Sigorta Acenteleri İçin Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi" gibi başlıklarla kişisel gelişim ve yönetim eğitimleri sunacak.

Başvuruların 11-20 Ekim'de yapılacağı eğitimler, 24 Ekim'de başlayıp 3 Şubat 2023'te sona erecek.

​​​​​​​- "Daha doğru ürün ve hizmet için acenteleri destekleyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, Türkiye genelinde yaklaşık 17 bin acente bulunduğunu, hızla değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin yönetimi için meslek içi eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Benli, "TSB olarak eğitime önem veriyor, paydaşlarımızın ve müşterilerimizin sigorta faaliyetlerinden en doğru ürün ve en iyi hizmetlerle yararlanması için güncel gelişmeleri takip etmelerine, yeni yaklaşımları uygulamalarına özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Sigorta algısı açısından müşterilerin ilk temas noktası sayılan acentelerin buradaki rolünün büyük olduğunu aktaran Benli, yarının ihtiyaçlarına daha doğru ürünler ve hizmetler sunulması için acenteleri eğitimlerle desteklediklerini kaydetti.

