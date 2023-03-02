TSK deprem bölgesinde devriye görevini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor. Yaralarımız sarılıyor." ifadesi kullanıldı.
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