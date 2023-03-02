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TSK deprem bölgesinde devriye görevini sürdürüyor

02.03.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.

TSK deprem bölgesinde devriye görevini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor. Yaralarımız sarılıyor." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı asayiş

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