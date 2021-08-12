TSK, helikopterlerle vatandaşları sel bölgesinden tahliye ediyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) selden etkilenen vatandaşları helikopterlerle kurtarmayı sürdürüyor.
Bozkurt ve Abana ilçelerinde sel sularından kurtulmak için evlerinin çatılarına çıkan ve suların yükseldiği noktalarda bulunan çok sayıda vatandaş, helikopterle bulundukları yerden alınarak güvenli noktalara taşınıyor.
AA muhabiri arama kurtarma çalışmalarını helikopterden görüntüledi.
Selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor.
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