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TSKB’den Palen Enerji adına "Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş" temalı tahvil ihracı

15.11.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSKB Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy: - "İhraç ile müşterimiz Palen Enerji’ye 2 yıl vadeli 250 milyon TL tutarında kayda değer bir kaynak yaratmanın yanı sıra sürdürülebilirlik ve yeşil finans açısından katma değerli bir işleme imza attık"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Palen Enerji adına "Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş" temalı tahvil ihracını başarı ile gerçekleştirdi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de doğal gaz dağıtım, gıda, taşımacılık ve sağlık sektörlerindeki ilk kira sertifikası (Sukuk) ihraçlarının ardından sürdürülebilirlik ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odaklı kira sertifikaları ile sermaye piyasalarını yeşil enstrümanlarla buluşturan TSKB, bu alandaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

TSKB’nin aracılığı ile Palen Enerji adına gerçekleştirilen Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş temalı tahvil ihracı çerçevesinde firmaya 250 milyon TL tutarında kaynak sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdürü Onur Aksoy, TSKB Yatırım Bankacılığı olarak Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik ve SKA odaklı kira sertifikası ihraçlarının ardından Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş temalı tahvil ihracını da başarı ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İhraç ile müşterileri Palen Enerji’ye 2 yıl vadeli 250 milyon TL tutarında kayda değer bir kaynak yaratmanın yanı sıra sürdürülebilirlik ve yeşil finans açısından katma değerli bir işleme imza attıklarını bildiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada sıfır karbonlu gelecek yönündeki adımların hız kazandığı bu dönemde, müşterimizin sağlanan kaynak kapsamındaki projelerde karbon gazı salınımında yüzde 65 azalış sağlama hedefini oldukça önemli buluyoruz. İş ortaklarımızın iklim dostu yatırımlarına, sermaye piyasalarındaki yeşil ve sürdürülebilir ihraçlar kanalıyla kaynak yaratma yönündeki öncü rolümüze yenilikçi işlemlerle devam edeceğiz."

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