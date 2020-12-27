YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TSK'dan Libya ordusuna sualtı savunma eğitimi desteği

TSK'dan Libya ordusuna sualtı savunma eğitimi desteği

ANKARA HABERLERİ  | 27.12.2020 16:16 | Son Güncelleme

TSK'dan Libya ordusuna sualtı savunma eğitimi desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Libya Deniz Kuvvetleri personeline 5 hafta süreyle sualtı savunma eğitimi verildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik çok yönlü eğitimlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Libya Deniz Kuvvetleri personeline 5 hafta süreyle Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası) veriliyor. Ayrıca 20 Aralık'ta başlayan ve 6 hafta sürecek olan Sahil Güvenlik Uygulamalı Gemi Eğitimi devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
1/

Ankara Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:32
Sabah
08:02
Öğle
12:55
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:02

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Altınışık Eczanesi
Cankaya
Emek Gül Eczanesi
Cankaya
Emek Şifa Eczanesi
Cankaya
Evren Eczanesi
Cankaya
Hattuşa Güliz Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.