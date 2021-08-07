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TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği aldı

07.08.2021 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSYD Ankara Kupası'nın sahibi 0-0'ın uzatmalarında rakibine üstünlük sağlayan Gençlerbirliği oldu.

TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği aldı
  1. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın (TSYD) sahibi, normal süresi 0-0 sonuçlanan müsabakada MKE Ankaragücü'ne penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağlayan Gençlerbirliği oldu.

KAZANAN PENALTILAR BELLİ OLDU

MKE Ankaragücü'nde Erdem Özgenç, Cem Ekinci, Ali Kaan Güneren penalatıl gole çevirirken, Lukasic atamadı.

Gençlerbirliği'nde İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak, Grechyshkin, Serdarcan Eralp ve Metehan Mert penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Böylece penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gençlerbirliği, 54. TSYD Ankara Kupası'nı kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle birlikte yüzde 50'sinin taraftarlara açıldığı Eryaman Stadı'nda yaklaşık 4 bin taraftar coşkuyla maçı izledi.

Karşılaşma öncesinde maçın kadın hakemleri Gamze Durmuş Pakkan, Sevda Çayan, Kübra Çetinkaya ve dördüncü hakem Asen Albayrak'a TSYD Ankara Şubesi yönetimince maçın anısına plaket verildi.

Maç başlamadan önce Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Eryaman
Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Sevda Çayan, Kübra Çetinkaya
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu (Dk. 87 Erdi Dikmen), Pinto, Abdullah Durak (Dk. 68 Lukasic), Hüseyin Acar, Şahverdi Çetin (Dk. 78 Ali Kaan Güneren), Mehmet Murat Uçar, Geraldo (Dk. 87 Sıtkı Ferdi İmdat), Cem Ekinci
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula (Dk. 84 Metehan Mert), Keremcan Akyüz (Dk. 75 Musa Şahindere), Grechyshkin, Rahmetullah Berişbek (Dk. 84 Sami Gökhan Altıparmak), Kerim Avcı (Dk. 75 Gökhan Gül), Sallalich (Dk. 65 Serdarcan Eralp), Lualua (Dk. 84 Ahmet Arda Tuzcu), Lima (Dk. 65 İlker Karakaş)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği MKE Ankaragücü
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