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TSYD lig maçlarının ertelenmesini istedi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), liglerde maçların ertelenmesini istediğini açıkladı.

TSYD lig maçlarının ertelenmesini istedi

Dernekten yapılan açıklamada çeşitli ülkelerde sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonunu'nun seyircisiz oynama kararına anlam verilemediği vurgulandı.

Müsabakaları izleyen gazetecilerin de virüs kapma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İspanya'nın Espanyol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Avrupa Ligi ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonunun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz. Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Şu hiçbir zaman unutulmasın ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
SATILMIŞ TFF BİŞEY DİYEMEZ Kİ ALİ KOÇA SORACAK.FENER LİGDEN KOPMASAYDI NASIL HEMEN TATİL YAPARDI.ALLAHSIZ KİTAPSIZLAR.STADDA ÇALIŞANLAR,TOP TOPLAN GENÇLER,TEKNİK HEYETLER VAR İNSAN BUNLARDA NİHAT BEY. FATİH TERİM SERZENİŞTE BULUNDUĞUNDA GÜNAH KEÇİSİ İLAN ETTİNİZ.KOCA DÜNYADA LİGLER İPTAL AMA TÜRKİYEDE DEVAM.BÖYLE YÖNETİM Mİ OLUR.VALLA AKP YE OY VERMEYECEĞİM BİTMİŞTİR
TFF yine tarihe geçecek kararlar vermeye devam ediyor!! rezillik kepazelik utanmazlık!!! yazıklar olsun size.demek ki sizin için virüs insan hayatından çok daha önemli. tüm dünya da ligler ertelenirken bizim soytarıların yaptığı akıl alır gibi değil!! şu dakikadan itibaren kimse futbolculardan mücadele etmesini beklemesin. ben futbolcu olsam maçın başlama düdüğü ile birlikte sahanın ortasına oturur maç bitene kadar da yerimden kalkmam TFF yi protesto ederim.TFF nin canı cehenneme
TFF'de onu düşünecek beyin varmıki !!!
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