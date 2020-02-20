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TSYD'ye Trabzonspor ve Galatasaray'dan sonra bir tepki de Fenerbahçe'den

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.02.2020 17:45 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı yazılı açıklama ve Galatasaray Kulübü'nün Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısında değinmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü de TSYD'nin açık oturum duyurusuna tepki gösterdi.

TSYD'ye Trabzonspor ve Galatasaray'dan sonra bir tepki de Fenerbahçe'den

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde, dört kulüp başkanının 26 Şubat 2020, saat 11.00’de bir araya geleceğine ve kanalların da bunu canlı yayınlayacağına dair bir açıklama yapılmıştır.

TSYD’den yapılan açıklama ile ilgili davet, tarafımıza açıklamanın yapılmasını müteakiben ulaşmıştır. Kulübümüzle açık oturumun tarihi ile ilgili herhangi bir istişare yapılmadan böyle bir girişimde bulunulmasını ve iletişiminin yapılmasını hiç şık karşılamadığımızı ve yadırgadığımızı kamuoyuna belirtiriz.

Buna mukabil Türk futbolunun sorunlarını konuşmak üzere herkesin takvimine uyacak şekilde herhangi bir platformda kulüp başkanları ile birlikte yer almaya hazır olduğumuzu da bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.

TRABZONSPOR: FUTBOLUN SORUNLARININ TARTIŞILACAĞI ADRES KULÜPLER BİRLİĞİ'DİR

Trabzonspor Kulübü de TSYD'nin açıkladığı organizasyona katılmayacağını şu ifadelerle bildirmişti:

"Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

MUSTAFA CENGİZ: DAVET, DAVETE KATILACAKLARA BİLDİRİLİR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise konuyla ilgili olarak "TSYD toplantısını yolda öğrendim. Davet davete katılacaklara bildirilir diye biliyorum. O tarih ve o saatte uygun muyum, bilmiyorum. Alternatif saatler belirlenmesi lazım. Bana intikal eden bir şey yok. Diğer başkanlarım için de uygunsa tabi ki ben katılırım, onların da müsait bir zamanı olması lazım tabi. İlla bir dernek ve bir televizyon gerekmiyor. İnşallah da geliriz, ben evet derim. Ben kaçmam" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TSYD Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe

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