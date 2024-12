TTF Başkanı Müderrisgil: Sportif başarı elde etmek istiyorsak bu işe yatırım yapmamız lazım

Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı, Bahçeşehir Üniversitesi’nin Future Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra milli sporcular, antrenörler, hakemler, kulüp temsilcileri, veliler, tenis malzemesi üreticileri, tenis turizminde yer alan kişiler, sponsorlar katıldı.

Tüm paydaşlarla bir araya gelerek tenis sporunun sorunlarını konuştukları bir çalıştay düzenlediklerini belirten TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, “Biz seçileli 1 ay oldu. Bugün 33’üncü günümüz. Seçim konuşmamda, genel kurulda bir söz vermiştim. İlk işimiz, geniş katılımlı bir çalıştay olacak demiştim. Bugün de Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus’da, Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı’mızı gerçekleştiriyoruz. Yol haritasını birlikte çizmek için burada tüm paydaşlarımızla birlikteyiz. Sorunları, çözüm önerilerini, birlikte konuşmak ve veri toplamak için birlikteyiz. Çalıştaydan ciddi anlamda veri elde etmeyi düşünüyoruz. Bütün strateji ve yol haritasını da buna göre oluşturacağız” diye konuştu.

‘PAYDAŞLARIN KENDİ PERSPEKTİFLERİNDEN SORULARI CEVAPLAMALARINI HEDEFLİYORUZ’

Çalıştayda 10 paydaş grubun yer aldığını, her grubun kendi perspektifinden sorulara yanıt verdiğini gelen sonuçlara göre de aksiyon planı oluşturacaklarına dikkat çeken Müderrisgil, “Çalıştaya, 10 paydaş grubu katılıyor. Milli sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, kulüplerimiz, velilerimiz, tenis malzemesi üreticileri, tenis turizminde yer alanlar, medya, sponsorlar… Ne yapacağız. Aslında hep birlikte masada konunun bu paydaşların kendi perspektiflerinden soruları cevaplamalarını hedefliyoruz. Her masada, her paydaş grubundan birisi oturuyor olacak. Paydaşları; hakemler, oyuncular, veliler diye ayırmadık. Aksine karıştırdık. Bir soruya cevap verme söz konusu olduğunda onlar kendi perspektiflerinden cevaplandıracaklar bu soruları. Kayıt altına alıyoruz. Amaç veri toplamak. Ardından 2 hafta içinde deşifre edilecek, rapor oluşacak. Bu raporla da swat analizi yaptıktan sonra da güçlü ve zayıf yanlarımızı, riskleri ve fırsatları değerlendireceğimiz bir rapor oluşturduktan sonra stratejiyi ve yol haritasını çıkartmış olacağız. Aksiyon planımız da böyle çıkacak ortaya” ifadelerini kullandı.

‘TENİSİ SEVDİRMEK İÇİN FARKINDALIK ÇOK ÖNEMLİ’

Tenis sporunu sevdirmek için farkındalık yaratmanın önemini vurgulayan Müderrisgil, “Tabii ki çok istiyoruz. Çünkü tenisi sevdirmek, yaygınlaştırmak, seyirci ve oyuncu sayısını arttırmak için farkındalık çok önemli. İletişim olmazsa olmaz. O anlamda tenis elçilerine başvurmamız, onları portreleştirmemiz çok önemli. Bu çalışmalarımız devam ediyor. İletişim stratejimizin bir parçası olacak” şeklinde konuştu.

‘SPORTİF BAŞARI ELDE ETMEK İSTİYORSAK BİZİM BU İŞE YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM’

Teniste hem ulusal hem de uluslararası arenada başarı yakalamak için yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Şafak Müderrisgil, sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz bu harekete Türkiye tenis hamlesi diyoruz. Burada aslında tenise yatırım yapmamız gerekiyor. İyi sonuçlar elde etmek istiyorsak, yaygınlaşmasını istiyorsak, hem ulusal hem de uluslararası arenada sportif başarı elde etmek istiyorsak bizim bu işe yatırım yapmamız lazım. Altyapı yatırımları yapmamız lazım. Altyapı yatırımları dediğimiz şey de aslında sporcuya, hakeme, antrenöre, kulübe ve tesise yapılan yatırım demek. Kalitelerini arttırmak, bilgi düzeylerini arttırmak, örneğin; kulüplerin bir standarda kavuşması. İyi uygulama örneklerinin artması. Bizim bu desteği onlara vermemiz, onları standardize etmemiz çok önemli. Aynı şey kortlar için geçerli. Yine antrenörlerimizin eğitimi için bir müfredat oluşması, ortak bir söylem oluşması, Türk tenis ekolünün oluşması çok önemli. Hakemlerimiz keza. Türk tenis ekolünün oluşması önem verdiğimiz bir konu. Bunu tüm paydaşlarımızla, altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek sağlayacağız.”