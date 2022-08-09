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TTK 6 ayda taş kömüründen 600 milyon lira gelir sağladı

09.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil: - "Bugün dünyada görülen enerji kriziyle mücadele, yerli ve milli enerjimizi ekonomiyle kazandırmakla mümkündür. TTK ve maden işçileri olarak yerli ve milli enerjimiz olan taş kömürünü ekonomiye kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz"

GÖKHAN YILMAZ - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-haziran döneminde sattığı 544 bin 258 ton taş kömüründen 600 milyon 291 bin lira gelir elde etti.

Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, demir çelik fabrikalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Kurum, bu yılın ilk yarısında 544 bin 258 ton kömür satarak 600 milyon 291 bin lira gelir sağladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, TTK'nin sadece Zonguldak için değil, bölge ve ülke için de çok önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Taş kömürünün demir çelik sektörü için stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Yeşil, "TTK'de yeni hazırlık panoları hazırlanmaya devam ediyor. İşçi açıklarının giderilmesiyle üretim yerlerindeki üretim ve verimliliğin artırılması mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil, TTK'nin üretim ve verimliliği artırmaya yönelik altyapı çalışmalarının yüzde 90'ının tamamladığını belirterek, "Kamu eliyle 5 milyon ton, özel sektörle de 5 milyon ton olmak üzere 10 milyon ton taş kömürü ihtiyacı bölgemizden karşılanabilir." diye konuştu.

- "İşçi açıklarının giderilmesi durumunda üretimimiz daha ilerilere taşınacaktır"

TTK'nin yılda 5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Yeşil, "Bugün dünyada görülen enerji kriziyle mücadele, yerli ve milli enerjimizi ekonomiyle kazandırmakla mümkündür. TTK ve maden işçileri olarak yerli ve milli enerjimiz olan taş kömürünü ekonomiye kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz ancak kurumumuzun üretimini iş sağlığı ve güvenliği kuralları dahilinde artırmak için işçiye ihtiyacımız var. İşçi açıklarının giderilmesi durumunda üretimimiz daha da ilerilere taşınacaktır." ifadelerini kullandı.

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