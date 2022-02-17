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TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

17.02.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesedeki törende, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Müesseseye ait Kilimli İşletmesi'nde, 3. kartiyenin eksi 360 - eksi 460 kodlarında yeni açılan pano üretim ayağı için düzenlenen törende, kurban kesimi ve duaların ardından açılış yapıldı.

Törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, işletme yöneticileri, GMİS yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

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