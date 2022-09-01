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TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

01.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'ne ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesedeki törende, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Armutçuk Müessesesi'ne bağlı maden ocağında eksi 400 kodunda Kartiye-3 ayaktaki yeni üretim panosunun, kurban kesimi ve duaların ardından açılışı yapıldı.

Törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, müessese müdür yardımcıları, sendika yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

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