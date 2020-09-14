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  4. Tuba Büyüküstün'den eski futbolcu Ali Güneş'le çıkan aşk iddialarına yanıt! 'Ben de aşkı çok seviyorum'

Tuba Büyüküstün'den eski futbolcu Ali Güneş'le çıkan aşk iddialarına yanıt! 'Ben de aşkı çok seviyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

2017'de aşk yaşamaya başladığı işletmeci Umut Evirgen'den temmuzda ayrılan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, önceki gün Instagram'da eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşmesi aşk dedikodularını alevlendirdi. Büyüküstün'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Tuba Büyüküstün'den eski futbolcu Ali Güneş'le çıkan aşk iddialarına yanıt! 'Ben de aşkı çok seviyorum'

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram’da eski futbolcu Ali Güneş’i takip etmeye başladı. Güneş de, oyuncunun köpeğiyle yaptığı paylaşımına “Yakışıklı korsan” diye yorum yaptı.

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İkili arasında çıkan aşk iddialarına ise Tuba Büyüküstün’den açıklama geldi:

  • Hepimiz aşkı çok seviyoruz, biliyorum. İki insan birbirlerini sevsinler, aşık olsunlar, el ele çıkıp dolaşsınlar, onlara bakalım, içimiz mutlulukla dolsun. Bayılıyoruz.

  • Ben de aşkı çok seviyorum. Ama aşk dediğimiz şey ya da bir ilişki, iki insan aynı yerde bulunduğunda oturup sohbet ettiğinde ya da birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi?

  • Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü.

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