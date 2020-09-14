Tuba Büyüküstün'den eski futbolcu Ali Güneş'le çıkan aşk iddialarına yanıt! 'Ben de aşkı çok seviyorum'

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram’da eski futbolcu Ali Güneş’i takip etmeye başladı. Güneş de, oyuncunun köpeğiyle yaptığı paylaşımına “Yakışıklı korsan” diye yorum yaptı.
Hepimiz aşkı çok seviyoruz, biliyorum. İki insan birbirlerini sevsinler, aşık olsunlar, el ele çıkıp dolaşsınlar, onlara bakalım, içimiz mutlulukla dolsun. Bayılıyoruz.
Ben de aşkı çok seviyorum. Ama aşk dediğimiz şey ya da bir ilişki, iki insan aynı yerde bulunduğunda oturup sohbet ettiğinde ya da birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi?
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