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Tuba Büyüküstün'den kafa karıştıran paylaşım! "Sevgilim nasıl özlemişim..."

11.04.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Büyüküstün önceki gün günlüğünden parçalar paylaştı. Sayfada “Sevgilim, nasıl özlemişim oranda buranda olmayı. Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim” yazması kafaları karıştırdı.

Tuba Büyüküstün'den kafa karıştıran paylaşım! "Sevgilim nasıl özlemişim..."

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini 2020’de bitiren ve uzun süredir kimseyle görüntülenmeyen Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

"SEVGİLİM, NASIL ÖZLEMİŞİM"

Büyüküstün önceki gün Instagram hesabından günlüğünden parçalar paylaştı. 27 Ocak 2019 tarihli sayfada ise şu sözler yazıyordu:

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“Sevgilim, nasıl özlemişim oranda buranda olmayı. Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan. Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda. Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir. Üşümekten kormadan. Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı.”

Tuba Büyüküstün o tarihte Umut Evirgen ile beraberdi.

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Tuba Büyüküstün
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