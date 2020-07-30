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Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen ile ilgili sitem dolu ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 01:18 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen ile ayrıldıklarını sitem dolu bir açıklamayla duyurdu. Eski sevgilisi Umut Evirgen ile bir kaç ay önce ayrıldıklarını duyuran Tuba Büyüküstün, haklarında çıkan iddialara da tepki göstererek, "Bırakın sanatçı olmayı insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen ile ilgili sitem dolu ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?

İşletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, özel hayatıyla ilgili sitem dolu bir açıklama yaptı. Haklarında çıkan bazı haberlere tepki gösteren Tuba Büyüküstün, "Umut ile bir kaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"SANATÇI OLARAK GÖREVİM OLAN AÇIKLAMAYI YAPAYIM"

Instagram hesabından açıklama paylaşan Tuba Büyüküstün şu ifadeleri kullandı:

"Magazin basınında yine asılsız haberler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı. Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye fütursuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum. 'Aldattılar, aldattı, aldatıldı! Yok onunla değil, bununla aldatmış. Aa aldatma yokmuş. Dayanamadılar, barıştılar' ve daha neler neler. 'Haber yok, kimi yazsak okunur' diye
belli kişiler üzerinden haber devamlılığı yaratılmaya çalışılıyor sanırım.

tubaic

Bırakın sanatçı olmayı, insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz? Halka 'mâl olmak' deyimi düzeltme (inceltme) işareti kaldırılınca yanlış anlaşılmaya sebep oldu galiba. Yeni algıda, halka 'mal olmuş' bir sanatçı olarak özel hayatımla ilgili görevim olan açıklamayı yapayım. Umut ile bir kaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygı duymayı bilmek zenginliktir. Anlamlar kaybolmasın diye inceltme işaretlerine ihtiyacımız var. Herkese sevgiler"

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