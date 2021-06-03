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Tuba Büyüküstün, dünyanın en büyük markalarından birinin yüzü oldu!

03.06.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak final yapan Sefirin Kızı dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, dünyanın en büyük markalarından birinin Türkiye yüzü oldu.

Tuba Büyüküstün, dünyanın en büyük markalarından birinin yüzü oldu!

Hem ülkemizde hem de yurtdışında ciddi bir hayran kitlesi olan Tuba Büyüküstün, dünyanın en büyük markalarından birinin Türkiye yüzü oldu.

Son olarak final yapan Sefirin Kızı dizisinde rol alan oyuncunun bir sonraki projesi hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Tuba Büyüküstün, dünyanın en büyük kozmetik markalarından biri olan Dior’un Türkiye’deki marka yüzü oldu. Bugüne kadar pek çok Hollywood yıldızı, Fransa’nın bu köklü markasının yüzü olarak ekranlara gelmişti.

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TUBA BÜYÜKÜSTÜN DİJİTAL PROJEDE YER ALACAK

Bu arada Tuba Büyüküstün’ün yakında dijital bir projede yer alacağı belirtiliyor. Sefirin Kızı çekimleri bittikten sonra döndüğü İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyüküstün, Dijital bir proje olduğunu, o yüzden İstanbul’a döndüğünü söylemişti.

Tuba Büyüküstün’ün yeni projesiyle ilgili henüz netleşen herhangi bir bilgi yok.

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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Tuba Büyüküstün
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