MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuba Büyüküstün eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşmeye başladı

Tuba Büyüküstün eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Uzun yıllar aşk yaşadığı Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün, önceki gün Instagram'da eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşip yorumlaşmaya başladı.

Tuba Büyüküstün eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşmeye başladı

Tuba Büyüküstün 3 yıllık sevgilisi Umut Evirgen'le karantina günlerinde yollarını ayırmıştı. Evirgen daha sonra Melisa Şensolsun'la yeni bir aşka yelken açtı.

tuba-buyukus-133912BF

Tuba Büyüküstün, Ali Güneş'i takip etmeye başladı. Güneş de karşı hamle olarak güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına yorum yazdı.

tuba-buyukus-133912YH

YAKIŞIKLI KORSAN YORUMU

Ali Güneş, güzel oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına "Yakışıklı korsan" diye yorum yaptı.

tuba-buyukus-133912RP

Bu arada geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün nereden tanıştığı merak edildi.

1131312

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
'Öldürmekten başka bir şeye yaramıyor''Öldürmekten başka bir şeye yaramıyor'
Sercan Yıldırım-Nisa Bölükbaşı cephesinde yeni gelişme! ‘R yok’Sercan Yıldırım-Nisa Bölükbaşı cephesinde yeni gelişme! ‘R yok’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aslıhan Doğan Turan'ın büyük hayali
Aslıhan Doğan Turan'ın büyük hayali
Gökhan Özoğuz: Öldürmekten başka bir şeye yaramıyor, kullanılmamalı!
'Öldürmekten başka bir şeye yaramıyor'
Su Burcu Yazgı Coşkun Kırmızı Oda'daki performansıyla merak konusu oldu
Herkes onu konuşuyor! Ekran başındakileri gözyaşlarına boğdu
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova’nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Günler sonra ortaya çıktı! Kahreden detay...
Kırmızı Oda dizisiyle adından söz ettiren Binnur Kaya kimdir, nereli? Binnur Kaya kaç yaşında?
Binnur Kaya merak konusu oldu
Ece Sükan ile Uğur Güven'in 'Köpek kimde kalacak?' tartışması
Köpek kimde kalacak?' tartışması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.