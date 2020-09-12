Tuba Büyüküstün eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşmeye başladı

Tuba Büyüküstün 3 yıllık sevgilisi Umut Evirgen'le karantina günlerinde yollarını ayırmıştı. Evirgen daha sonra Melisa Şensolsun'la yeni bir aşka yelken açtı.

Tuba Büyüküstün, Ali Güneş'i takip etmeye başladı. Güneş de karşı hamle olarak güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına yorum yazdı.

YAKIŞIKLI KORSAN YORUMU

Ali Güneş, güzel oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına "Yakışıklı korsan" diye yorum yaptı.

Bu arada geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün nereden tanıştığı merak edildi.



