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Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 20:33 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yönetmen Ferzan Özpetek’in “Bir Nefes Gibi” romanını okurken çektiği selfie’yi sosyal medya hesabından paylaştı. Tuba Büyüküstün fotoğrafın altına da, "Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum" diye yazdı.

Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

Umut Evirgen'le yaklaşık olarak 3 senelik ilişkisi sona eren oyuncu Tuba Büyüküstün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa yazdığı not akıllara soru işareti bıraktı.

Okuduğu kitabı paylaşan Büyüküstün fotoğrafın altına şu notu düştü:

“Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?”

tuba

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence sabah namazina kalkarsan daha guzel duygular yasayabilirsin
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