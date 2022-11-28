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Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun...Umut Evirgen'den şimdi de Farah Zeynep Abdullah'lı paylaşım

28.11.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan işletmeci Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun'dan sonra,aşk yaşadığını 'Arkadaşız' diye yalanladığı Farah Zeynep Abdullah'la fotoğrafını paylaştı.

Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun...Umut Evirgen'den şimdi de Farah Zeynep Abdullah'lı paylaşım

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ekranların en ünlü kadınlarıyla birlikte olan işletmeci Umut Evirgen, şimdi de Farah Zeynep Abdullah ile anılıyor.

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Bütün yazı Seranay Sarıkaya ile geçiren ve Eylül'de ayrılan Evirgen zaman kaybetmeden yeni bir aşka yelken açtı.

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Evirgen, kalabalık aşk listesine şimdi de Abdullah'ı ekledi. Daha önce ünlü işletmeci ile aşk yaşadığını yalanlayan ünlü oyuncu hakkında yeni bir paylaşım yapıldı.
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"ÇOK ESKİ BİR HİKAYE BU"

Umut Evirgen ile Abdullah ile çektiridği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Evirgen, "Çok eski bir hikaye bu, kimin umrunda" notunu yazdı. Evirgen'in oyuncuya hayran hayran bakması dikkatlerden kaçmadı.

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