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GİBİ dizisine ne kadar hakimsin?

26.11.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GİBİ son zamanların en çok izlenen online platform dizilerinden bir tanesi! Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı bu dizinin yeni sezonundan bölümler yayınlanmaya başlamışken GİBİ oyuncularını ve diziyi ne kadar iyi tanıdığını ölçmeye var mısın?

GİBİ dizisine ne kadar hakimsin?

Eğer sen de "Ben bu diziyi çok seviyorum, oyuncuları da tanıyorum." diyorsan bu testi çözebilirsin. Yalnız dikkat etmelisin, oyuncuların yaşlarını ve isimlerini içeren bu testi herkes yapamaz! Sen de dizinin fanatiklerinden birisiysen zaman kaybetmeden teste başlayalım!

GİBİ dizisine ne kadar hâkimsin?

1/10

GİBİ’deki "Yılmaz" karakterini canlandıran oyuncunun adı nedir?

GİBİ’deki "Yılmaz" karakterini canlandıran oyuncunun adı nedir?
Turgay
Ali
Feyyaz
Mehmet
2/10

GİBİ’deki İlkkan karakteri gerçekte kaç yaşındadır?

GİBİ’deki İlkkan karakteri gerçekte kaç yaşındadır?
18
21
30
35
40
3/10

GİBİ dizisindeki Yılmaz’ın repliği olan "Saat daha sabah 8. bu saatte ….. açılmamıştır. Gidelim şurada bir çay kahve bir şeyler içelim.’’ sözünde bahsettiği yer neresidir?

GİBİ dizisindeki Yılmaz’ın repliği olan "Saat daha sabah 8. bu saatte ….. açılmamıştır. Gidelim şurada bir çay kahve bir şeyler içelim.’’ sözünde bahsettiği yer neresidir?
Okullar
Kafeler
Tarotçular
Marketler
Büyücüler
4/10

"…. yumurtaya geldiğinde seni ne durdurdu? Niye devam etmedin haşlamaya?" repliğinde İlkkan kaçıncı yumurtada durmuştur?

"…. yumurtaya geldiğinde seni ne durdurdu? Niye devam etmedin haşlamaya?" repliğinde İlkkan kaçıncı yumurtada durmuştur?
11
12
13
14
5/10

Ersoy karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Ersoy karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
Feyyaz Yiğit
Ahmet Kürşat Öçalan
Kıvanç Kılıç
Necat Bayar
6/10

Yılmaz karakteri onu ne ile benimsemelerine kalmamıştır?

Yılmaz karakteri onu ne ile benimsemelerine kalmamıştır?
Sevgi
Mutluluk
Yılgın bir hoşgörü
Nefret
7/10

Şimdi zor bir soru! Dizideki badanacının abisine babası hangi ismi koymuştur?

Şimdi zor bir soru! Dizideki badanacının abisine babası hangi ismi koymuştur?
Ahmet
Mehmet
Ali
Veli
8/10

Dizideki İlkkan karakteri kaç yaşındadır? Dizideki yaşını bilebilecek misin bakalım?

Dizideki İlkkan karakteri kaç yaşındadır? Dizideki yaşını bilebilecek misin bakalım?
28
29
39
40
9/10

Dizinin ilk sezonunun dördüncü bölümüne ne ismi verilmiştir?

Dizinin ilk sezonunun dördüncü bölümüne ne ismi verilmiştir?
Badanacı
Kokoriç
Erasmusla gelen yamyam
İkinci yol
10/10

Yılmaz karakteri dizinin ilk sezonunun ikinci bölümünde hangi algıyı değiştirmeye çalışıyor?

Yılmaz karakteri dizinin ilk sezonunun ikinci bölümünde hangi algıyı değiştirmeye çalışıyor?
Sosyallik algısını
Çıplaklık algısını
Sevgi algısını
Nefret algısını

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