GİBİ dizisine ne kadar hakimsin?

Eğer sen de "Ben bu diziyi çok seviyorum, oyuncuları da tanıyorum." diyorsan bu testi çözebilirsin. Yalnız dikkat etmelisin, oyuncuların yaşlarını ve isimlerini içeren bu testi herkes yapamaz! Sen de dizinin fanatiklerinden birisiysen zaman kaybetmeden teste başlayalım!

GİBİ dizisine ne kadar hâkimsin? 1/10 GİBİ’deki "Yılmaz" karakterini canlandıran oyuncunun adı nedir? Turgay Ali Feyyaz Mehmet 2/10 GİBİ’deki İlkkan karakteri gerçekte kaç yaşındadır? 18 21 30 35 40 3/10 GİBİ dizisindeki Yılmaz’ın repliği olan "Saat daha sabah 8. bu saatte ….. açılmamıştır. Gidelim şurada bir çay kahve bir şeyler içelim.’’ sözünde bahsettiği yer neresidir? Okullar Kafeler Tarotçular Marketler Büyücüler 4/10 "…. yumurtaya geldiğinde seni ne durdurdu? Niye devam etmedin haşlamaya?" repliğinde İlkkan kaçıncı yumurtada durmuştur? 11 12 13 14 5/10 Ersoy karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Feyyaz Yiğit Ahmet Kürşat Öçalan Kıvanç Kılıç Necat Bayar 6/10 Yılmaz karakteri onu ne ile benimsemelerine kalmamıştır? Sevgi Mutluluk Yılgın bir hoşgörü Nefret 7/10 Şimdi zor bir soru! Dizideki badanacının abisine babası hangi ismi koymuştur? Ahmet Mehmet Ali Veli 8/10 Dizideki İlkkan karakteri kaç yaşındadır? Dizideki yaşını bilebilecek misin bakalım? 28 29 39 40 9/10 Dizinin ilk sezonunun dördüncü bölümüne ne ismi verilmiştir? Badanacı Kokoriç Erasmusla gelen yamyam İkinci yol 10/10 Yılmaz karakteri dizinin ilk sezonunun ikinci bölümünde hangi algıyı değiştirmeye çalışıyor? Sosyallik algısını Çıplaklık algısını Sevgi algısını Nefret algısını