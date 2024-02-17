Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in yatak sahnesi çok konuşulmuştu! Birbirlerine övgü yağdırdılar

Tuba Büyüküstün ile Halit Ergenç’in başrollerini paylaştığı “Yarın Yokmuş Gibi” dizisi 14 Şubat’ta GAİN’de seyirciyle buluştu.

“Yarın Yokmuş Gibi” dört bölümlük mini dizinin fragmanındaki cesur sahneler çok konuşulmuştu.

Deneyimli bir gazeteciyle genç bir oyuncunun bir gecede geçen hikâyesini etkileyici bir dille ele alan dizide özellikle iki oyuncunun başarılı performansı, uyumu ve özellikle Tuba Büyüküstün’ün değişimi çok dikkat çekti.

Ünlü isimler Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalına konuk oldu. Diziyle ilgili konuşan Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün birbirlerine övgü yağdırdı.

"PIRIL PIRIL PARLIYOR TUBA"

Ergenç “Tuba Büyüküstün’le çalışmak müthiş keyifliydi. Beraber o kadar güzel bir alışverişimiz oldu ki… Biz sanki ilk defa tanışıp beraber çalışıyormuşuz gibi hissettik her defasında… Gerçekten çok iyi bir partner… Bütün sahnelerde birçok duyguyu ele alıp çalışıp tekrar bir sürü şeyi ortaya çıkardık ve pırıl pırıl parlıyor Tuba gerçekten…” diye konuştu.

Tuba Büyüküstün de 'Halit Ergenç’i partner olarak tek bir kelimeyle anlatsanız ne dersiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

“Halit Ergenç tek bir kelimeyle tanımlanabilir mi? Tek bir kelimeyle tanımlayamam ama Halit gerçekten anın içinde kendini sahnede doğru noktada bulana kadar gerçekten kafası durmayan bir oyuncu ve o da aslında müthiş bir rahatlık veriyor bana… Çünkü hiçbir zaman ‘Hadi bu da tamam böyle olsun’ diyen bir oyuncu değil. Ben de öyle olmadığım için o noktada gerçekten güvenebildim ve sırtımı yaslayabildim.”

YENİDEN BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ

Partnerler arasındaki güvenin önemine dikkat çeken Halit Ergenç sözlerine şunları ekledi:

“Ben aynı şeyi Tuba için söyleyebilirim… Bu tarz işlerde karşılıklı güven ve o güvenin sağladığı konfor çok önemli… Biz güzel bir güven ortamı oluşturduk kendimize ve bu bizim aramızda bir alışverişe, rahat bir otobana sebep oldu… İkimizin arasında bir otoban var gibiydi… Güzel bir oyun alanı oluşturduk. Bu açıdan Tuba ile çalışmak çok rahattı. Çalışması çok keyifli diyebilirim… Tabii ki yeniden birlikte çalışabiliriz…”







