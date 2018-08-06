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Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in kaçış planı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 10:01 | Son Güncelleme

Umut Evirgen’le çekilen samimi kareleri yüzünden eleştirilen Tuba Büyüküstün, olayı unutturmak için kaçış planı yaptı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in kaçış planı...

Geçtiğimiz günlerde objektiflere hayli samimi bir şekilde yakalanan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, olay yaratan görüntüleri unutturmak için yurt dışına çıktı.

İki çocuk annesi 36 yaşındaki güzel oyuncunun, 28 yaşındaki işletmeci aşkıyla Bodrum Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nda çekilen fotoğrafları, iddialara göre Büyüküstün Ailesi'ni kızdırdı.

Güzel oyuncu, anne ve babasıyla kriz yaşadığı iddiasını yalanlasa da gözlerden uzak olup yaşananları unutturmak için kaçış planı yaptı.

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GÖZLERDEN UZAK TATİL

Saklambaç'ta yer alan habere göre; Umut Evirgen'le önceki gün İtalya'ya giden Tuba Büyüküstün, konaklamak için ise Toskana'yı seçti. Buradaki üzüm bağları ve UNESCO tarafından koruma altına alınan yerleri gezecek olan ünlü çift, böylece hem biraz moral depolayacak hem de gözlerden uzak kalacak.

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Etiler'deki bir mekana ortak olan sevgililer, Michelin yıldızlı restoranları da gezip, yemeiçme konusunda yeni fikirler edinecek.
Bu arada Evirgen'le fotoğrafları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Tuba Büyüküstün'ün yaz boyunca bir daha Bodrum'a gitmeme kararı aldığı da konuşulanlar arasında.


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