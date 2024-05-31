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Tuba Büyüküstün yine dile düştü! Kimi saçlarına kimi elbisesine taktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.05.2024 11:02
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Hem paylaşımları hem de tarzıyla sık sık gündeme gelen Tuba Büyüküstün'ün katıldığı bir davette sade tarzı dikkat çekti. Tuba Büyüküstün'ün tarzı sosyal medyada ise dile düştü.

Tuba Büyüküstün yine dile düştü! Kimi saçlarına kimi elbisesine taktı

Cannes Film Festivali'ne katılan ve tarzıyla sosyal medyada gündem olan Tuba Büyüküstün ne yapsa adından söz ettiriyor.

Son olarak bir davete katılan güzel oyuncu yine dile düştü. Kimi güzel oyuncunun saçlarına kimi elbisesine kimi de sütyen giymemesine takıldı.

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En son Yarın Yokmuş Gibi dizisinde Halit Ergenç'le ekran karşısına geçen oyuncu Bodrum'da düzenlenen davette oldukça sade bir elbiseyle katıldı.

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Büyüküstün'ün tarzını görenler kendilerini tutamadı ve oyuncuya eleştirilerde bulundu. "Giyinmeyi bilmiyor" diyen de vardı "Neden bu kadar özensiz" diyen de. Kimi ise "Saçlarını tarasaydın bari" diyerek güzel oyuncuyu eleştirdi.

Tuba Büyüküstün fanları ise "Ne giyse yakışıyor" diyerek güzel oyuncuya destek oldu.

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