İbrahim Tatlıses İsrail'deki hayranlarına seslendi! "Siz neden ayaklanmıyorsunuz?"

Defne Samyeli'nin Rafah'ta yaşanan katliama dair sözleri gündemdeyken İbrahim Tatlıses'ten bir paylaşım geldi.

İsrail'in Rafah'taki katliamının ardından İbrahim Tatlıses sessiz kalmadı.

İbrahim Tatlıses, İsraillileri yaşananlara yönelik harekete geçmeye çağırdı. "İsrail Gazze'ye saldırmadan 2 ay önce İsrail halkına peş peşe 2 konser verdim. Çünkü oradaki halk beni çok sever" diyen Tatlıses şunları yazdı:

"Şimdi o beni sevenlere sesleniyorum. Bu Netanyahu denen adam İsrail halkını düşünmüyor, sadece kendi egosunu tatmin ederken masum insanlar ölüyor. Bütün dünya ayaklanmışken tüm İsrail halkına sesleniyorum siz neden ayaklanmıyorsunuz? Unutmayın Netanyahu batan güneştir. Sizi karanlığa götürür. Doğan güneş sizi aydınlığa götürür. Kendinize doğan güneş bulun."





