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  4. Tuba Ünsal’dan Şeyma Subaşı’na sert çıkış: Seni erkekler...

Tuba Ünsal’dan Şeyma Subaşı’na sert çıkış: Seni erkekler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı'ya yanıt veren Şeyma Subaşı'na bir tepki de Tuba Ünsal'dan geldi. Subaşı'nın "Ben boşum bende ancak bu var... Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin" sözleri üzerine Ünsal sert çıktı.

Tuba Ünsal’dan Şeyma Subaşı’na sert çıkış: Seni erkekler...

Şeyma Subaşı şu sıralar yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçen gün Türk Hava Yolları’na yaptığı çağrı ile alay konusu olan fenomen, şimdi de Tuba Ünsal’ın hışmına uğradı.

Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından, Şeyma Subaşı'na sert bir çıkış yaptı. Subaşı'nın "Ben boşum bende ancak bu var... Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin" sözleri üzerine Ünsal "Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar" dedi.

Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: &quot;Ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım&quot;Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: "Ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım"

'SENİ YİNE ADAMLAR TAKİP ETSİN'

Tuba Ünsal ‘Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar” dedi. Ünsal yazısının devamında ise şunları not düştü:

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“Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar. Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar…”

Şeyma Subaşı’nın bu sözlere ne diyeceği merak konusu oldu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
benim zamanımın kadınlarına kızardım tugba ünsalda kızdıklarımdan biriydi ama bu şeymayı be diğerlerini görünce tuğba ünsal ve zamanımın kadınları kadınmış adammış yavv
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