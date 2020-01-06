Tuba Ünsal’dan Şeyma Subaşı’na sert çıkış: Seni erkekler...

Şeyma Subaşı şu sıralar yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçen gün Türk Hava Yolları’na yaptığı çağrı ile alay konusu olan fenomen, şimdi de Tuba Ünsal’ın hışmına uğradı.

Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından, Şeyma Subaşı'na sert bir çıkış yaptı. Subaşı'nın "Ben boşum bende ancak bu var... Bu kadarım... Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin" sözleri üzerine Ünsal "Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar" dedi.

'SENİ YİNE ADAMLAR TAKİP ETSİN'

Tuba Ünsal ‘Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar” dedi. Ünsal yazısının devamında ise şunları not düştü:

“Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar. Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar…”

Şeyma Subaşı’nın bu sözlere ne diyeceği merak konusu oldu.

