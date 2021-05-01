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Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı! "Öldürmüyor ama süründürüyor"

01.05.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Ünsal, Neslihan Atagül gibi kendisinin de ‘Geçirgen Bağırsak Sendromu’ hastası olduğunu açıkladı. Ünsal, "Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var. Belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor” dedi.

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı! "Öldürmüyor ama süründürüyor"

Tuba Ünsal, 17 gün sürecek tam kapanmanın başlayacağı son günde girdiği Nişantaşı'ndaki kitapçının altını üstünü getirdi.

Snob Magazin'in haberine göre; Kendisi ve çocukları için 26 tane kitap alan ünlü oyuncu, kapanma döneminde ailece kitap okuyacaklarını söyleyip “Kitapçıyı biraz yüklendik, üç haftalık yasakta stoklayalım evde bol bol okuruz dedim. Herhalde 26 tane kitap aldım. Kendim için ‘Ayorvedik beslenme ve beyinle bağırsakla’ ilgili ve ‘kadın beyni’ ve ‘erkek beyni’ kitapları aldım. Klasikleri topladım, okumadığım romanları aldık, bakalım arabaya kadar nasıl taşıyacağız” diye konuştu.

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"ÖLDÜRMÜYOR SÜRÜNDÜRÜYOR"

Geçtiğimiz hafta Avusturya’daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul’da kalan Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi.

Neslihan Atagül gibi kendisinin de ‘Geçirgen Bağırsak Sendromu’ hastası olduğunu ve bu nedenle tedavi için merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal “Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim ‘bunda da hayır vardır’ dedim. Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi. Benim geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor” dedi.
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"KİMSENİN KİMSEYİ ELEŞTİRECEK HALİ YOK"

Ünsal, birkaç gündür kalabalıkların İstanbul’dan pek çok kente akın etmesiyle ilgili olarak soru üzerine bu dönemde bir yere gitmeyi uygun görmediğini söyleyip şöyle konuştu: “ Biz buradayız o kaosun içinde olmak istemedik, Artık mümkün mertebe herkes kendi mikro dünyasındaki psikolojik sağlığını düşünmek zorunda. O, onu eleştiriyor, o da onu. Bıktık, yıldık. Herkes ne yapıyorsa kabulümüz. O kadar zor süreçten geçiyoruz ki bakın tiyatrolar bir yıldır çalışmıyor. Sinemalar çalışmıyor, restoranlar açılıyor, kapanıyor, eğlence sektörü felaket durumda. İnsanlar batıyor evlerine ekmek götüremiyorlar. Kimsenin kimseyi eleştirecek hali yok bence. Herkesin canı burnunda. İsteyen Bodrum’a, isteyen de Karadeniz’e gitsin kurallara uyduktan sonra”

"ÇALIŞANLARIMIN MAAŞINI ÖDEDİM"

Pandemi döneminde her sektör gibi ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını ancak tiyatrosunda birlikte çalıştığı personelin parasını ödediğini ifade eden ünlü oyuncu “Sıkıntı olmaz mı? Ben bu dönemde kendi ekibimi maaşlarını ödeyebilecek kadar birikimim var şükür ama olmayan insanlar için çok zor bir yıl geçti. İnşallah şu kapanmadan sonra yüzdük kuyruğuna geldik, herkes işine gücüne devam eder” diye konuştu.

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