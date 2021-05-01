Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı! "Öldürmüyor ama süründürüyor"

Tuba Ünsal, 17 gün sürecek tam kapanmanın başlayacağı son günde girdiği Nişantaşı'ndaki kitapçının altını üstünü getirdi.

Snob Magazin'in haberine göre; Kendisi ve çocukları için 26 tane kitap alan ünlü oyuncu, kapanma döneminde ailece kitap okuyacaklarını söyleyip “Kitapçıyı biraz yüklendik, üç haftalık yasakta stoklayalım evde bol bol okuruz dedim. Herhalde 26 tane kitap aldım. Kendim için ‘Ayorvedik beslenme ve beyinle bağırsakla’ ilgili ve ‘kadın beyni’ ve ‘erkek beyni’ kitapları aldım. Klasikleri topladım, okumadığım romanları aldık, bakalım arabaya kadar nasıl taşıyacağız” diye konuştu.

"ÖLDÜRMÜYOR SÜRÜNDÜRÜYOR"

Geçtiğimiz hafta Avusturya’daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul’da kalan Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi.

Neslihan Atagül gibi kendisinin de ‘Geçirgen Bağırsak Sendromu’ hastası olduğunu ve bu nedenle tedavi için merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal “Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim ‘bunda da hayır vardır’ dedim. Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi. Benim geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor” dedi.

