Tuba Ünsal kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Tuba Ünsal, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin kapanış gecesinde kıyafet tercihiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yorumlardan bazıları şöyle: “Benzincideki oto yıkama fırçası mı o?”, “Lunaparktaki etek kadın gibi”, “Tuğba çuval bile giyse yakışır.”

Tuba Ünsal'ın giydiği tasarım elbiseyi son olarak ünlü YouTuber Duygu Özaslan, bir moda çekiminde giymişti.

Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Kürk Mantolu Madonna oyunu sezon boyunca kapalı gişe oynayan Tuba Ünsal, bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali jürisine dahil olmuştu.

Tuba Ünsal, Hello dergisine verdiği son röportajında "Aşkı nasıl tanımlarsınız?" sorusunu yanıtlamıştı. Ünsal: "Kafam bu konuda çok karışık. Çok çalışırken bu mesele yorucu geliyor. Bitişler üzücü olsa da yeni bir şeyler keşfetmek, başka insanlarla tanışmak mutluluk verici. Her insan müthiş bir macera. Aşkta artık fazla beklentim yok" ifadelerini kullandı.

