"Tüberküloz önlenebilen bir hastalıktır"

Halk arasında Verem hastalığı olarak bilinen Tüberküloz hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Tüberküloz hastalığı önlenebilir ve tedavi edilebilir” dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “3-9 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” nedeniyle hastalık hakkında bazı önemli bilgiler aktardı. Hastalık belirtileri hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Bilge, “Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri tüberküloz mikrobu ile efektedir. Bu insanların yüzde 5 veya 15’inin, yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanma ihtimali bulunmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon kişi verem hastalığına yakalanmakta ve her yıl 1 buçuk milyon insan bu hastalıktan ölmektedir. Verem mikrobu, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi olmayan her hasta yılda 5-15 kişiye hastalığı bulaştırmaktadır. Verem hastalığı oluştuğunda; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesi gibi genel yakınmalar görülür. Bunun dışında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt ağrısı ve nefes darlığı gibi akciğer şikâyetleri ortaya çıkar. 2 veya 3 haftadan uzun süren ve antibiyotik tedavisine rağmen klinik yanıt alınamayan öksürükte veremden şüphelenmek gerekir” şeklinde konuştu.