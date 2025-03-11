TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasında öğrencilerden büyük başarı...

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Bursa Bölge Ödülleri'nde, Kütahya’dan katılan liseler büyük bir başarıya imza attı. Kütahya’yı temsilen yarışmaya katılan okullardan ikisi, projeleriyle ödül kazanarak önemli bir gurur kaynağı oldu.

"ZORBALIĞA PERDE İNDİR" PROJESİYLE BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU

Bursa Bölge Finali'nde Kütahya’yı temsil eden altı liseden ikisinin projeleri dereceye girerek büyük bir gurur yaşattı. Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Psikoloji alanında geliştirdikleri "Zorbalığa Perde İndir" projesiyle bölge birincisi oldu.

"YENİLENEBİLİR KAYNAKLI YERLİ ÜRETİM RADYASYON DEDEKTÖRÜ"

Teknolojik Tasarım alanında ise Kütahya Özel Kırdar Bilgiören Koleji Fen Lisesi öğrencileri, "Yenilenebilir Kaynaklı Yerli Üretim Radyasyon Dedektörü" projesiyle bölge üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARINA KATILAN LİSELER

Bu yıl Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Finali’ne Kütahya’dan Gediz Fen Lisesi, Nafi Güral Fen Lisesi, Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Simav Fen Lisesi ve Özel Kırdar Bilgiören Koleji Fen Lisesi katıldı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır