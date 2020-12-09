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Tuchel: Başakşehir'e büyük saygı duyuyorum

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 23:10 | Son Güncelleme

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tuchel: Başakşehir'e büyük saygı duyuyorum

PSG teknik direktörü, Thomas Tuchel, Başakşehir karşısında 5-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yaşanan ırkçılık hakkında konuşan Tuchel; "Her şey söylendi. Dün ve bugün duruşlar sergilendi, ırkçılığa karşı net bir duruştu. Artık soruşturmayı beklemeli ve daha fazla konuşmamalıyız." dedi.

Takımını değerlendiren Alman teknik adam; "Sıkı çalıştık. 3 maçın ardından 3 puanımız vardı, elenmeye çok yakındık. Leipzig, MANU ve Başakşehir finalleri vardı önümüzde. Kalitemizi ve kapasitemizi gösterdik. Çok iyi bir maç çıkardık. Takımımın böyle bir performans göstermesi gerekliydi. Bu gruptan birinci çıkmak bizim için büyük başarı." açıklamasında bulundu.

Başakşehir'in performansı üzerine konuşan Tuchel; "Başakşehir bugün kazanamadı ama ilk maçlarda çok güçlülerdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sezonlar böyledir, yakın maçları kaybedersiniz. Leipzig'e karşı, bize karşı böyle oldu. Biraz daha tecrübe ve rutinle rakipler avantaj yakaladı. Geri dönerse bunlardan ders çıkaracaklar. Onlara karşı oynamak güzeldi, büyük saygı duyuyorum." sözlerini sarf etti.

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