MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tüdanya kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Sesini kaybetmişti! Şarkıcı Tüdanya Şarkılar Bizi Söyler'de!

Tüdanya kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Sesini kaybetmişti! Şarkıcı Tüdanya Şarkılar Bizi Söyler'de!

24.12.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüdanya, , Şarkılar Bizi Söyler programının 24 Aralık 2022 Cumartesi günkü programına konuk olacak. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelecek olan program yine izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Programın diğer konukları ise Hakkı Bulut, Gökhan Güney ve Bayram Şenpınar. Peki, Tüdanya kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkıcı Tüdanya Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Tüdanya hakkında merak edilenler...

Tüdanya kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Sesini kaybetmişti! Şarkıcı Tüdanya Şarkılar Bizi Söyler'de!

Tüdanya, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer aldı. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Tüdanya kimdir? İşte Tüdanya'nın hayatı ve biyografisi...

TÜDANYA KİMDİR?

Tüdanya, İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu.

Tüdanya'nın geçek ismi Hatice Döngü'dür.

Tüdanya, 1983 yılında 'Sıra Sıra Dağlar' albümüyle adından söz ettirmiştir. Albüm 700 bin satmıştır. Sonrasında çıkardığı albüm 'Azap', daha başarısız olsa da 1986 yılında 3. albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2 milyon satmıştır.

Tüdanya, yakın zamanda gırtlak kanserine yakalandı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU TÜDANYA'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Tüdanya hakkındaz geçtiğimiz yıl açıklamada bulunan Onur Akay, ünlü şarkıcının gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü ve sesini kaybettiğini belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didem Soydan’dan sütyensiz yeni poz! Transparan kıyafetine beğeni yağdıDidem Soydan’dan sütyensiz yeni poz! Transparan kıyafetine beğeni yağdı
20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyanın diline düştü! ''Domatese basmış gibi''20 bin liralık ayakkabısı sosyal medyanın diline düştü! ''Domatese basmış gibi''
Kıvanç Tatlıtuğ'u taklit edince... Fena ti'ye aldılarKıvanç Tatlıtuğ'u taklit edince... Fena ti'ye aldılar
Anahtar Kelimeler:
Tüdanya Şarkılar Bizi Söyler Sibel Can yaşında

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…

Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Türkiye’den daha ucuz! Herkes oraya akın ediyor…

Türkiye’den daha ucuz! Herkes oraya akın ediyor…

Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama! 'En ağır idari cezalar uygulanacak'

Asgari ücret zammı sonrası flaş açıklama! 'En ağır idari cezalar uygulanacak'

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.