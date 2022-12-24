Tüdanya kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Sesini kaybetmişti! Şarkıcı Tüdanya Şarkılar Bizi Söyler'de!

Tüdanya, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer aldı. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Tüdanya kimdir? İşte Tüdanya'nın hayatı ve biyografisi...

TÜDANYA KİMDİR?

Tüdanya, İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu.

Tüdanya'nın geçek ismi Hatice Döngü'dür.

Tüdanya, 1983 yılında 'Sıra Sıra Dağlar' albümüyle adından söz ettirmiştir. Albüm 700 bin satmıştır. Sonrasında çıkardığı albüm 'Azap', daha başarısız olsa da 1986 yılında 3. albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2 milyon satmıştır.

Tüdanya, yakın zamanda gırtlak kanserine yakalandı.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU TÜDANYA'NIN HASTALIĞI NEDİR?

Tüdanya hakkındaz geçtiğimiz yıl açıklamada bulunan Onur Akay, ünlü şarkıcının gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü ve sesini kaybettiğini belirtmişti.

