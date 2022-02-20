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Tudor sosyal medyayı salladı! Öğrencilerinin serbest vuruş organizasyonu parmak ısırttı

20.02.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tudor, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Galatasaray'dan kovulan ve şu an da İtalya Serie A takımlarından Verona'yı çalıştıran Igor Tudor, Roma deplasmanında takımına yaptırdığı serbest vuruş organizasyonuyla geceye damga vurdu. Sosyal medyada Galatasaray taraftarı ise ikiye bölündü.

Tudor sosyal medyayı salladı! Öğrencilerinin serbest vuruş organizasyonu parmak ısırttı

Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'nın yaptığı serbest vuruş organizasyonu sosyal medyayı salladı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, İtalya Serie A 26. hafta maçında Roma ile deplasmanda karşılaştı. Nefes kesen mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, maça ise Tudor'un öğrencilerinin yaptığı ve golle sonuçlandırdığı serbest vuruş organizasyonu damga vurdu.

VERONA'DAN PARMAK ISIRTAN SERBEST VURUŞ ORGANİZASYONU

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Maçın 5. dakikasında sağ kanattan bir serbest vuruş kazanan Verona, rakip savunmayı şaşırtan bir organizasyonla golü buldu. Serbest vuruşta Faraoni ile Ilic topun başına geçti. Faraoni atışı kullanacakmış gibi gelip meşin yuvarlağı pas geçti ve kanada doğru açıldı.

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Ceza alanında hareketlenmeler başlayınca Ilıc topu ceza yayına doğru yerden çıkardı, oraya çıkan Caprani oldu. Kanada açılan Faraoni ise ceza alanına hareketlendi. Caprani'nin ara pasında ceza alanı sağında topla buluşan Faraoni içeri çevirdi, kaleciden seken topu Barak ağlara gönderdi.

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TUDOR, GALATASARAY TARAFTARINI İKİYE BÖLDÜ

Verona takımının ilk golündeki akıl dolu taktiği ayakta alkışlanırken, İtalya basını Igor Tudor'u öve öve bitiremedi. Türkiye'de ise Tudor, sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Galatasaray'dan ayrılışınının haksız olduğunu savunan taraftarlar Tudor'la ilgili övgü dolu paylaşımlar yaparken, diğer bir kesim ise maç sonucuna da atıfta bulunarak Tudor'un sarı-kırmızılılar için yetersiz olduğunu savundu.

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TUDOR'UN GALATASARAY KARİYERİ

2016-2017 sezonunun 2'nci yarısında Kardemir Karabükspor'dan, Galatasaray'a tartışmalı bir şekilde geçen Hırvat teknik adam 34 maçta 19 galibiyet, 11 mağlubiyet aldı.

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Sarı-kırmızılı ekip, fileleri 67 kez sarsarken kalesinde 47 gol görmekten kurtulamadı. Ligde 30 maçta takımın başında sahaya çıkan Tudor, 1,89'luk puan ortalaması yakaladı.

Galatasaray Hırvat teknik adamla lige iyi başlamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde Temmuz ayında elenmişti.

  1. Ön Eleme Turu'nda İsveç ekibi Östersunds'a 2-0 ve 1-1'lik skorlarla elenen Galatasaray'da Tudor'a büyük tepki gösterilmiş ve Tudor'la yollar ayrılmıştı.


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sosyal medya
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