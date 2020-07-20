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Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafıyla Netflix Türkiye tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuğba Ekinci Netflix'in Türkiye'den çekileceğine dair süren tartışmalara sessiz kalmadı. Ekinci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak düşüncelerini yazdı.

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafıyla Netflix Türkiye tepkisi!

Netflix Türkiye kapanıyor mu sorusu gündeme damga vurdu. Film ve dizilerde sansür uygulanacak olması Netflix'in Türkiye yayınlarıyla ilgili iplerin de kopmasına neden oldu.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir'in iddiaları sonrası gündem Netflix Türkiye oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in iddiasına göre Netflix, 'eşcinsellik' sansürü için AK Parti ile restleşti ve Türkiye'deki çekimlerini durdurma kararı aldı.

Cüneyt Özdemir ve Fatih Altaylı'dan gündem olan Netflix Türkiye iddiası!Cüneyt Özdemir ve Fatih Altaylı'dan gündem olan Netflix Türkiye iddiası!

DEMET AKALIN'DAN NETFLİX TÜRKİYE TEPKİSİ

Konuyla ilgili bir tweet atan Demet Akalın, “Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı! #NetflixTurkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz” dedi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci ise bu tarz eleştirilere kızdı. Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanıı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak şu yorumda bulundu:

Capture

"Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflixlikle mi doğdunuz? Canı öyle uygun görmüş ne olmuş. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na saygılı olun, adam olun nankör olmayın. Siz de Cumhurbaşkanı olabilseydiniz siz neler yapardınız iyi düşünün! Ben iyi ki olmamışım nankörlerim nasılsınız'ı her dakika duyardınız."

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