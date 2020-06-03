Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile görüştüm

Galatasaray altyapısından yetişen ve şu an Schalke 04'te top koşturan Ozan Kabak'ın, "Asla Fenerbahçe'de oynamam' sözlerini yorumlayan Kerimoğlu, flaş bir transfer itirafında bulundu.

TUGAY KERİMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Sonrasında olmadı, yurt dışı olayım gerçekleşti ve yurt dışına gittiğimde o dönem başkan Aziz Yıldırım, o da aynı şekilde aradı. Kendisine, hedeflerim olduğunu ve hedeflerim doğrultusunda yurt dışında kalmayı tercih edeceğimi söyledim. Konu böyle kapandı. Ben Fener'e gitmem!' değil. Tamam, bir Galatasaraylılık vardır, buna saygı duyuyoruz."

"Bizlerin geldiği yer de aynı ama şunu izah etmeye çalışıyorum. Bugün bir oyuncu, Man. United'dan Arsenal'e giderken oyuncu 'Ben gidiyor muyum, gitmiyor muyum?' diyor, gidiyor. Bunu kırmak lazım artık. Yetişmiş olduğunuz bir altyapı vardır, buraya saygınız sonsuzdur. Teklif de varsa, bundan sonraki yaşantınızda, evliliğiniz, çocuklarınız, aileleriniz olacak. Süren uzun değil zaten. Bırakın bu açıklamaları yapmayı, kimseye şirin gözükmeyin. Ozan için değil, genel söylüyorum. Bu, şirin gözükmek."