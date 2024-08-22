Tugay Kerimoğlu Galatasaray'ın yenilgisi sonrası canlı yayında açıkladı! "Okan Buruk'ta bir sorun var"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'ya 3-2 mağlup olan Galatasaray'da alınan bu mağlubiyet moralleri bozarken karşılaşmanın yankıları da sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolculardan Tugay Kerimoğlu, oynanan oyun için "Olumlu bir görüntü yok" derken Okan Buruk için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"OLUMLU BİR GÖRÜNTÜ YOK"

Galatasaray oyununu beğenmediğini belirtip sözlerine devam eden Kerimoğlu, ‘’İlk 45 dakikayı yorumlayacağım ama olumlu bir görüntü olmadığı için yorumlayamıyorum. Rakibin oynadığı uzun top var ve savunmadaki dört isminde birbirinden kopuk. Çok geniş alanlar verip düşen topları da kovalamadılar’’ şeklinde ifade etti.

"ÖZEL İŞLER YAPAN ZİYECH"

Sonradan oyuna dahil olan Ziyech hakkında Kerimoğlu, "İkinci yarıda Ziyech oyuna girince pas açılarında olması, pas opsiyonu yaratması, oyunu yönlendirme anlamında özel işler yapan Ziyech vardı. Biraz değişkenlik gösterdiği noktada Galatasaray etkili olmaya başladı’’ ifadelerini kullandı.

"BİR SORUN VAR"

Teknik direktör Okan Buruk hakkında Kerimoğlu, "Okan Hoca'nın surat ifadesi hiç hoşuma gitmedi. Bir sorun var. Ne olduğunu bilmiyorum." dedi.