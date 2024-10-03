Tugay Kerimoğlu'ndan Fernando Muslera için sürpriz iddia! ''Galatasaray'dan ayrılabilir...''

Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, RFS-Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı. Kerimoğlu, Fernando Muslera için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tugay Kerimoğlu, başarılı file bekçisinin sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini iddia etti.

''AİLEVİ PROBLEMLERİ VAR''

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki kaleci hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu "Fernando Muslera gittikten sonra Galatasaray tercihini hangi ülkeden yana kullanacak? Bu çok önemli. Muslera'nın özel problemleri olduğu için aile tarafından, her şey olabilir. Giderse de bir şey diyemem çünkü ailesinin ilk sırada olduğunu biliyorum." dedi.

''GİDERSE KİMSE BİR ŞEY DİYEMEZ''

Sözlerine devam eden Tugay Kerimoğlu "Ailesinden birinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri var. Giderse kimse bir şey diyemez, harika bir karakter. Sezon sonunda ne olur kimse bilemez. Karara da saygı duymak zorundasınız. Önemli olan şey Galatasaray'daki kaleci kalitesi, Muslera'dan sonra nereye gider!" ifadelerini kullandı.