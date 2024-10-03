SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Tugay Kerimoğlu'ndan Fernando Muslera için sürpriz iddia! ''Galatasaray'dan ayrılabilir...''

Tugay Kerimoğlu'ndan Fernando Muslera için sürpriz iddia! ''Galatasaray'dan ayrılabilir...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.10.2024 20:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcularından Tugay Kerimoğlu, RFS maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tugay Kerimoğlu'nun Fernando Muslera iddiası dikkat çekti.

Tugay Kerimoğlu'ndan Fernando Muslera için sürpriz iddia! ''Galatasaray'dan ayrılabilir...''

Futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, RFS-Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı. Kerimoğlu, Fernando Muslera için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tugay Kerimoğlu, başarılı file bekçisinin sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini iddia etti.

''AİLEVİ PROBLEMLERİ VAR''

17aa2f7696554849837f67ac21c9b24f

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki kaleci hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu "Fernando Muslera gittikten sonra Galatasaray tercihini hangi ülkeden yana kullanacak? Bu çok önemli. Muslera'nın özel problemleri olduğu için aile tarafından, her şey olabilir. Giderse de bir şey diyemem çünkü ailesinin ilk sırada olduğunu biliyorum." dedi.

''GİDERSE KİMSE BİR ŞEY DİYEMEZ''

88b96581f8d348f5914b71e0ca353af7

Sözlerine devam eden Tugay Kerimoğlu "Ailesinden birinin yaşadığı bazı özel sağlık problemleri var. Giderse kimse bir şey diyemez, harika bir karakter. Sezon sonunda ne olur kimse bilemez. Karara da saygı duymak zorundasınız. Önemli olan şey Galatasaray'daki kaleci kalitesi, Muslera'dan sonra nereye gider!" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray
En Çok Okunan Haberler
'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

Benfica'da harikalar yaratan Orkun Kökçü'den eski hocasına gönderme!

Benfica'da harikalar yaratan Orkun Kökçü'den eski hocasına gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.