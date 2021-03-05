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Tuğba Altıntop temizleme çubuğunu kulağında unutunca...

05.03.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Tuğba Altıntop temizleme çubuğunu kulağında unutunca...

Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Tuğba Altıntop, temizleme çubuğunu kulağında unuttu. Altıntop'un, yarı yarıya duyma kaybı yaşadığı öğrenildi.

Estetikli haliyle gündem olan Tuğba Altıntop, temizleme çubuğunu kulağında unutunca hastanelik oldu. 2. Sayfa'nın haberine göre; sağ kulak zarının patladığı tespit edilen Altıntop, ameliyat olacak.

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı Tuğba Altıntop'un yarı yarıya duyma kaybı yaşadığı öğrenildi. Şarkıcının meslek hayatı da tehlikeye düştü.

Ekran Alıntısı

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLUYOR

Tuğba Altıntop, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Altıntop, yıllar önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçirmişti.

Rafet El Roman'ın eski eşi ve kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın annesi eski manken Tuğba Altıntop bir süredir müzikle ilgileniyor. Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu.

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Rafet El Roman
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