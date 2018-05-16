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Tuğba Dural NTV'den ayrıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

NTV ve NTV Spor'da uzun yıllar spikerlik yapan Tuğba Dural kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı. Dural ayrılık açıklamasını instagram hesabından yaptı.

Tuğba Dural NTV'den ayrıldı

NTV Spor'un kapanmasıyla birlikte bir çok çalışan ile yollar ayrılmıştı. Kanaldan bir ayrılık haberi daha geldi. Ekranların güzel spikeri Tuğba Dural NTV'den ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Tuğba Dural, "NTV ve NTV Spor'da 19 Şubat 2010 tarihinde başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile ayrıldım. Doğuş Yayın Grubu yöneticilerine, çalışma arkadaşlarıma ve ekranlarda benimle buluşan tüm seyircilere gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezon olan Dural mesleğe CNN TÜRK'te başlamış ve yaklaşık 8 yıldır NTV'de görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NTV Spor NTV tuğba dural

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