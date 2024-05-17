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Tuğba Ekinci cesur sahne tarzı çok konuşuldu: "Diyecek bir şey bulamıyorum"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 09:54
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci'nin sahne tarzı çok konuşuldu. Sosyal medyada Ekinci'nin sahne tarzıyla ilgili yorum yağdı.

Tuğba Ekinci cesur sahne tarzı çok konuşuldu: "Diyecek bir şey bulamıyorum"

Hafızalara "O Şimdi Asker" şarkısıyla kazınan Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmüyor.

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Gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla çok konuşulan şarkıcı bu kez sahne tarzıyla gündeme geldi.

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"TARZ MI, SAHNE Mİ"

Ekinci son sahnesine jartiyerle çıktı. Şarkıcının cesur sahne tarzına sosyal medyada yorum yağdı.

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Ekinci'ye "Toplu taşımada seyahat eden kızlara 'Kuyruk sallamasanız erkekler bir şey yapmaz' diyen Tuğba Ekinci'nin sahne tarzı... Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum", "Amaç gündem olmak zaten", "Tarz mı, sahne mi" gibi yorumlar yapıldı.

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Tuğba Ekinci
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